Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции

Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции. Об этом сообщает местное издание Ihlas.

Инцидент произошел в четверг, 29 августа, недалеко от курортного города Аланья. Капитан судна Альпер Йылмаз, на котором в момент происшествия находилось 15 туристов, вовремя заметил воду и успел пришвартовать яхту в порту Аланьи.

Владелец катера Берат Сипахиоглу поблагодарил капитана за его профессионализм. «Благодаря опыту капитана никто из пассажиров не пострадал. Лодке нанесен материальный ущерб, но это не важно. Главное, что мы пережили такое событие без потерь», — отметил Сипахиоглу.

Ранее в августе другая роскошная яхта с 15 пассажирами на борту загорелась недалеко от пляжа Майорки, Испания. На ролике, опубликованном в сети, видно, как задняя часть яхты полыхает огнем, а в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Чтобы потушить пламя и спасти путешественников, к яхте направили два судна и вертолет.

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