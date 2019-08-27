Роскошная яхта с пассажирами загорелась у берегов Испании

Роскошная яхта с 15 пассажирами на борту загорелась недалеко от пляжа Майорки, Испания. Об этом сообщает Mirror.

На ролике, опубликованном в сети, видно, как задняя часть яхты полыхает огнем, а в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Чтобы потушить пламя и спасти путешественников, к яхте направили два судна и вертолет.

Все 15 человек, находившихся на борту, были эвакуированы и доставлены в безопасное место, никто из них не пострадал. Причина пожара неизвестна.

В августе суперъяхта врезалась в причал в австралийском городе Кэрнс и распугала ужинающих в ресторане. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как 46-метровая яхта Moatize приближается к причалу, а туристы в ужасе наблюдают за происходящим и кричат. Оказалось, что ночью у судна повредился один из двигателей.

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