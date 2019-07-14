Российская яхта затонула после столкновения с теплоходом

В Ярославской области на Волге произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой», следовавшего из Самары в Москву, с моторной яхтой. Об этом пишет «Московской комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел неподалеку от города Углич в Мышкинском районе в ночь на 13 июля. На 355-м километре Волги маломерное судно, принадлежащее прокатной компании в Тверской области, с шестью взрослыми и тремя детьми на борту врезалось в теплоход, на котором находились 153 пассажира и 78 членов экипажа.

В результате произошедшего яхта частично затонула, все пассажиры были спасены экипажем «Алексея Толстого». «Установлено, что маломерным судном управляла жительница Подмосковья, которая нарушила правила плавания по внутренним водным путям», — указано в сообщении.

Место происшествия осмотрели сотрудники Северного линейного управления МВД России на транспорте, МЧС, ГИМС, Ространснадзора, портового контроля. Приняты меры к поднятию маломерного судна, по факту инцидента проводится проверка.

5 июля близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер. На нем находились не менее 55 человек, в то время как было допустимо перевозить не более 12. Погибли две женщины, они скончались в больнице. Владелец судна дал объяснения следователям. Он обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер.

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