Появились первые данные о погибших на перевернутом в Туапсе катере

Две женщины погибли в результате опрокидывания в Черном море катера. Об этом РИА Новости сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

По его данным, жертвы трагедии — две женщины из Мордовии и Белгорода, 1977 и 1985 годов рождения.

Ранее было установлено, что на борту судна находились 43 человека, 39 доставлены на берег — из них двое скончались. Местонахождение четырех человек устанавливается. По предварительной информации, катер был рассчитан на 12 человек. Основная версия произошедшего — перегруз судна.

Владелец прогулочного катера дал объяснения следователям. Он обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. Он уточнил, что перевернувшееся судно — двухкорпусный катер типа «Атолл», на котором проводят морские экскурсии.

Трагедия произошла в пятницу, 5 июля, в 17:50 по местному времени в акватории Черного моря, на удалении около 100 метров от береговой линии. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

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