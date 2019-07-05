Капитан перевернувшегося катера скрылся

Капитан перевернувшегося в Черном море катамарана скрылся. Об этом сообщил глава администрации Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин агентству «Интерфакс-Юг».

По его словам, капитан судна скрылся, полиция ведет его поиски. Он также подтвердил информацию о двух погибших и рассказал о состоянии других пассажиров. «Всем остальным пассажирам госпитализация не понадобилась. Среди пассажиров есть дети», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что владелец прогулочного катера, перевернувшегося под Туапсе, установлен и дает объяснения следователям. По словам собеседника «Ленты.ру», владелец винит в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. Он уточнил, что перевернувшееся судно — двухкорпусный катер типа «Атолл», на котором проводят морские экскурсии.

5 июля в Черном море рядом с поселком Джубга перевернулось прогулочное судно. По разным данным, всего на борту катамарана находились от 37 до 43 человек. Два человека погибли.

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