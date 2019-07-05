На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора пляжа в Джубге, рядом с которым произошло ЧП.

По его словам, судно могло быть перегружено. По разным данным, всего на борту катамарана находилось от 37 до 43 человек.

О ЧП стало известно ранее 5 июля. Сообщалось, что судно перевернулось в 100 метрах от берега.

В апреле весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. О том, что лодка сделала оборот в 360 градусов и встала на ровный киль, Конюхов сообщил 1 апреля в 22:17. В результате происшествия лодка потеряла часть солнечных панелей и ветроуказатель.

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