Лодка с двумя десятками туристов перевернулась в море

Лодка с десятками китайцев перевернулась в море у вьетнамского города Нячанг (провинция Кханьхоа). Об этом генеральное консульство Китая в Хошимине сообщило изданию CGTN.
В момент происшествия на борту судна находился 21 гражданин Китая. В результате один пассажир погиб, а другого пострадавшего нашли в критическом состоянии и немедленно госпитализировали. Остальных туристов удалось спасти.
На данный момент местные власти расследуют причины инцидента.
12 декабря 2018 года сообщалось, что во время шторма в Черном море затонула яхта, на борту которой находилось пять человек. Судно обнаружили на расстоянии 10-15 метров от берега в Геленджикской бухте. Из-за непогоды троих пассажиров унесло волной в море, однако двое смогли самостоятельно доплыть до берега.