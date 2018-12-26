Лодка с двумя десятками туристов перевернулась в море

Лодка с десятками китайцев перевернулась в море у вьетнамского города Нячанг (провинция Кханьхоа). Об этом генеральное консульство Китая в Хошимине сообщило изданию CGTN.

В момент происшествия на борту судна находился 21 гражданин Китая. В результате один пассажир погиб, а другого пострадавшего нашли в критическом состоянии и немедленно госпитализировали. Остальных туристов удалось спасти.

На данный момент местные власти расследуют причины инцидента.

12 декабря 2018 года сообщалось, что во время шторма в Черном море затонула яхта, на борту которой находилось пять человек. Судно обнаружили на расстоянии 10-15 метров от берега в Геленджикской бухте. Из-за непогоды троих пассажиров унесло волной в море, однако двое смогли самостоятельно доплыть до берега.

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