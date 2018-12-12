В Черном море затонула перевозившая пассажиров яхта

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Ночью 12 декабря во время шторма в Черном море затонула яхта, на борту которой находилось пять человек. Об этом сообщает «Югополис».

Судно обнаружили на расстоянии 10-15 метров от берега в Геленджикской бухте. Из-за непогоды троих пассажиров унесло волной в море, однако двое смогли самостоятельно доплыть до берега. Третий числится пропавшим.

Южное следственное управление Следственного комитета России проводит расследование инцидента.

В октябре яхта депутата омского заксобрания Валерия Кокорина «Сила Сибири» попала в шторм у берегов Испании в Средиземном море. Корабль выбросило на набережную Пальма-де-Мальорки. На борту судна находилось два человека. Кокорин купил эту яхту стоимостью 1,6 миллиона евро в марте 2017 года.

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