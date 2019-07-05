В Черном море перевернулось прогулочное судно

В Черном море рядом с поселком Джубга перевернулось прогулочное судно. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в координационном центре морского поиска и спасения.

По словам источника, одна из пассажирок доставлена в реанимацию. Всего на ее борту было 43 человека, все они доставлены на берег. Погибших нет.

Катамаран принадлежал частному лицу. Инцидент произошел в 100 метрах от берега.

В апреле весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. О том, что лодка сделала оборот в 360 градусов и встала на ровный киль, Конюхов сообщил 1 апреля в 22:17. В результате происшествия лодка потеряла часть солнечных панелей и ветроуказатель.

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