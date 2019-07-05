Владелец перевернувшегося катера объяснил трагедию погодными условиями

Владелец прогулочного катера, перевернувшегося под Туапсе, установлен и дает объяснения следователям. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, владелец винит в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. «Однако основная версия трагедии — значительный перегруз. По предварительным данным, на борту находилось более 40 человек, точное число пассажиров пока не известно, в то время как его вместимость 20 человек», — уточнил источник «Ленты.ру». Он также сообщил, что перевернувшееся судно — двухкорпусный катер типа «Атолл», на котором проводят морские экскурсии.

Решение о задержании владельца судна пока не принято.

Анна Терземан, старший помощник руководителя Южного следственного управления СКР на транспорте, сообщила, что в настоящее время идет осмотр судна, а также уточняются все обстоятельства трагедии. По ее данным, трагедия произошла в 17:50 по местному времени в акватории Черного моря, на удалении около 100 метров от береговой линии. Точной информации о количестве пострадавших и погибших у следствия нет, добавила она.

Между тем в Краснодарском краевом управлении МЧС журналистам сообщили, что на борту катера находились 43 человека, в том числе четверо детей. Все они были спасены. Однако, по данным местных СМИ, две женщины скончались по дороге в больницу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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