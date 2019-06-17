Россиянин наплевал на штормовое предупреждение в Таиланде и утонул

Российский турист утонул в Таиланде, купаясь в море во время шторма. Об этом сообщает местное издание The Thaiher.

Это произошло на одном из пляжей острова Чанг в воскресенье, 16 июня. Офицеры Военно-морских сил Таиланда предупредили туристов о плохой погоде и запретили им купаться на пляжах, отмеченных красным флагом.

Однако 55-летнего россиянина Владимира Антонова не убедили предупреждения службы, и он отправился плавать в море. Спасатели обнаружили его тело в 300 метрах от берега. Мужчину доставили в больницу, там врачи констатировали смерть туриста.

45-летняя супруга Антонова рассказала, что они остановились в отеле, расположенном в двух километрах от пляжа. По ее словам, муж утонул после того, как его накрыло большой волной.

В феврале двое россиян утонули на одном из пляжей Нячанга (Вьетнам) после того, как их накрыло волной. Как рассказал спасатель Мин Туйен, он услышал крики о помощи с пляжа во время обеда. Сотрудник бросился спасать туристов, но было уже поздно. По его словам, они слишком долго находились под водой.

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