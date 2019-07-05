Уголовное дело возбуждено после аварии с катером под Туапсе

Возбуждено уголовное дело по факту аварии с прогулочным катером, перевернувшимся под Туапсе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Южного СУ СКР на транспорте Анна Терземан.

Как отмечает «Интерфакс», дело возбудили по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее владелец прогулочного катера дал объяснения следователям. Владелец обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. Он уточнил, что перевернувшееся судно — двухкорпусный катер типа «Атолл», на котором проводят морские экскурсии. Капитан перевернувшегося катамарана скрылся.

Трагедия произошла в пятницу, 5 июля, в 17:50 по местному времени в акватории Черного моря, на удалении около 100 метров от береговой линии. По разным данным, всего на борту катамарана находились от 37 до 43 человек. Два человека погибли. Основная версия произошедшего — перегруз судна.

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