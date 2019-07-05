Четыре человека из опрокинувшегося в Черном море катера пропали

Четыре пассажира с перевернувшегося в Туапсе катера пропали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

По его данным, всего на борту прогулочного судна находились 43 человека, 39 доставлены на берег — из них двое скончались. «Устанавливается местонахождение четырех граждан», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что несколько человек были спасены из воды благодаря оказавшимся рядом плавсредствам. Они не нуждаются в госпитализации.

«Интерфакс» пишет, что прогулочное судно было рассчитано на 12 человек, однако на нем разместилось почти в четыре раза больше пассажиров.

Ранее владелец прогулочного катера дал объяснения следователям. Владелец обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. Он уточнил, что перевернувшееся судно — двухкорпусный катер типа «Атолл», на котором проводят морские экскурсии.

Трагедия произошла в пятницу, 5 июля, в 17:50 по местному времени в акватории Черного моря, на удалении около 100 метров от береговой линии. Два человека погибли. Основная версия произошедшего — перегруз судна. Возбуждено уголовное дело.

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