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Все пассажиры перевернувшегося под Туапсе катера найдены

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Местонахождение всех пассажиров катера, который перевернулся в Черном море под Туапсе, установлено. Об этом сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин, передает РИА Новости.

«Все на месте, кроме двух погибших», — сказал Русин, отметив, что никого из пострадавших госпитализировать не пришлось. Он также подтвердил, что на катере во время аварии находились 43 человека вместо положенных 12 человек.

Трагедия произошла в пятницу, 5 июля, в 17:50 по местному времени в акватории Черного моря, на удалении около 100 метров от береговой линии. Два человека погибли. Основная версия произошедшего — перегруз судна. Возбуждено уголовное дело.

Владелец прогулочного катера обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. Он уточнил, что перевернувшееся судно — двухкорпусный катер типа «Атолл», на котором проводят морские экскурсии. Капитан перевернувшегося катамарана скрылся.

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Предыстория: Четыре человека из опрокинувшегося в Черном море катера пропали
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