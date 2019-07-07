Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера

Туапсинский районный суд в Краснодарском крае заключил под стражу судоводителя (капитана) прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает «Интерфакс».

Мужчина 1963 года рождения, фигурирующий в уголовном деле о гибели двух человек, арестован на два месяца. По словам сотрудника суда, было учтено то, что капитан пытался скрыться от правоохранительных органов.

О его задержании стало известно ночью 6 июля, позднее выяснилось, что судоводитель не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.

ЧП произошло 5 июля близ Джубги, на катере находились не менее 55 человек, в то время как на нем было допустимо перевозить не более 12. Погибли две женщины, они скончались в больнице.

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