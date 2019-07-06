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Капитан перевернувшегося в Черном море катера не имел лицензии

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Капитан перевернувшегося в Черном море катамарана не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом заявил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов, передает ТАСС.

«Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом», — сказал он.

По словам Козлова, следствие рассматривает перегруз в качестве основной версии крушения катера. Также он сообщил, что на месте крушения не обнаружили разлива нефтепродуктов. «Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъеме. В настоящее время разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — добавил Козлов.

Ранее 6 июля сообщалось, что полиция задержала капитана прогулочного катера. Задержанным оказался уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения.

5 июля в Черном море рядом с поселком Джубга перевернулось прогулочное судно. ЧП произошло в 17:50 по местному времени на удалении около 100 метров от береговой линии. Владелец прогулочного катера обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. Полиция возбудила уголовное дело.

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Предыстория: Капитана перевернувшегося в Черном море катера задержали
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