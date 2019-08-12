Суперъяхта врезалась в причал с людьми и сорвала туристам ужин

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Суперъяхта врезалась в причал в австралийском городе Кэрнс и распугала ужинающих в ресторане. Об этом сообщает News.com.au.

На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как 46-метровая яхта Moatize приближается к причалу, а туристы в ужасе наблюдают за происходящим и кричат.

Оказалось, что ночью у судна повредился один из двигателей, в результате чего яхта начала двигаться на полной скорости. Когда Moatize подходила к пристани в Кэрнсе, часть экипажа вышла на палубу, чтобы помахать стоящим на причале людям и попросить их отойти дальше. Другая часть экипажа сбрасывала якорь в попытке затормозить.

Посетители прибрежного ресторана Prawn Star, которые наблюдали за происходящим во время ужина, пришли в ужас при виде быстро приближающейся яхты. «Было очень страшно. Все кричали и были очень напуганы. Но главное, что никто не пострадал», — рассказал коммерческий директор Prawn Star Кей Грин.

После инцидента ресторан пришлось временно закрыть, так как яхта повредила понтон причала. «Я предложил людям бесплатное пиво, однако они отказались и пояснили, что это было лучшее событие в их жизни, поэтому бесплатное пиво их уже не беспокоит», — заключил Грин.

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