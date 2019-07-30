Туристов предупредили об опасности поездок на популярный у россиян курорт

За 2019 год на популярном туристическом курорте Анталья, Турция, скончались несколько десятков российских туристов. Об этом в интервью РИА Новости заявил генконсул России в Анталье Олег Рогоза.

По его словам, это связано в основном с тем, что россияне не умеют объективно оценивать состояние своего здоровья перед поездкой. «Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата», — пояснил Рогоза.

Кроме того, он отметил, что во время отдыха многие туристы злоупотребляют алкоголем и не соблюдают меры безопасности при купании и на экскурсиях. Вдобавок Рогоза порекомендовал внимательнее следить за детьми, даже если они находятся под присмотром в специальных бассейнах для детей.

Ранее 30 июля Олег Рогоза рассказал, что россияне стали чаще жаловаться на ненадлежащее качество обслуживания в отелях Антальи. По словам дипломата, из-за роста цен отдыхающие стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросам.

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