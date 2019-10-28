Названы популярные у россиян страны для летних поездок

Летом россияне активнее всего путешествовали по Турции, Италии и Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.me.

Турция возглавила рейтинг, поднявшись на шесть позиций по сравнению с весенним списком. Италия, занимавшая первое место зимой и весной, оказалась второй.

Четвертой стала Испания, где россияне чаще всего посещали Каталонию. Замкнула пятерку лидеров Германия, занявшая весной вторую позицию. В десятку предпочтений россиян летом вошли также Греция, Франция, Чехия, Финляндия и Литва. Менее популярными оказались Австрия, Латвия, Кипр, Эстония, Венгрия, Болгария, Черногория, Китай, Таиланд и Румыния.

Отмечается, что из топ-20 рейтинга выпали США, которые занимали восьмое место в весеннем списке. Также россияне потеряли интерес к Бельгии и Японии.

Рейтинг составлен на основе количества скачиваний карты страны в приложении пользователями из России.

В сентябре россияне выбрали желаемые страны для путешествий. Большинство российских граждан мечтают совершить путешествие в Италию или во Францию. Другими популярными странами оказались Турция, США, Германия, Великобритания и Испания.

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