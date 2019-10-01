Любимые направления россиян для путешествий резко подорожали

Любимые направления российских путешественников в бархатный сезон (сентябрь — начало октября) подорожали на 11 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса Level.Travel, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, стоимость поездки на греческие курорты выросла на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 6,6 процента по сравнению с летним сезоном.

Вдобавок в списке подорожавших направлений оказался Тунис, средний чек на путешествие в который вырос на шесть процентов по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, эксперты отметили, что интерес россиян к поездкам по стране ослаб. Например, летом 2019 года отечественные курорты выбрали 11 процентов путешественников, что на два процентных пункта меньше, чем в аналогичный период в 2018 году.

В сентябре сообщалось, что средняя стоимость авиабилетов в экономклассе выросла почти на четверть с начала 2019 года. При этом отмечается, что в августе стоимость билетов максимальная — затем она начинает падать ежемесячно вплоть до декабря. Похожая ситуация наблюдалась в 2008 году на фоне кризиса — тогда рост цен на перелет составил 24,1 процента.

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