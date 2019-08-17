Путешествия по России подорожают

Цены на билеты на внутренние и субсидируемые авиарейсы в России могут повыситься после принятия новой поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Изменения касаются взимания таксы ZZ, которая применяется для всех билетов, реализуемых на бланках «Транспортной клиринговой палаты» (ТКП). В случаях когда авиаперевозчик реализует билеты на собственных бланках или бланках BSP, такса ZZ не применяется.

Сейчас размер таксы ZZ — 185 рублей, но специалисты предупреждают о ее возможном росте. Пять лет назад эта такса составляла всего 60 рублей. Удорожание коснется бюджетных перевозок, поскольку в основном ТКП работает с небольшими авиакомпаниями («ЮТэйр», Nord Star, «Якутия», «Руслайн», «Ираэро», «Газпромавиа», «Северсталь», «Ижавиа», «Красавиа»).

ТКП — частная компания, 73 процента которой принадлежат структурам, контролируемым семьей скончавшегося в 2015 году экс-гендиректора «Внуковских авиалиний» Татевоса Суринова и его деловым партнером Сулейманом Ибрагимовым.

В июне сообщалось о резком подорожании в России авиабилетов на внутренних и зарубежных направлениях. Эксперты заметили, что средний чек на внутренние рейсы вырос на 33 процента, а за границу — на 10 процентов. Они связали подорожание авиабилетов с повышенным спросом, поскольку большинство россиян планирует отпуск на лето.

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