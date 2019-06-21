Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов

В России заметили резкое подорожание авиабилетов по внутренним и зарубежным направлениям. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты заметили, что средний чек на внутренние рейсы вырос на 33 процента, а за границу — на 10 процентов. Они связали подорожание авиабилетов с повышенным спросом, поскольку большинство россиян планирует отпуск на июль.

Так, на треть выросли цены на билеты в Минеральные Воды, Казань, Санкт-Петербург и Владивосток. Кроме того, на 40 процентов увеличилась стоимость билетов на рейсы в Иркутск и Москву.

Также, по данным специалистов, в июле будет невыгодно лететь на Крит (билеты в Ираклион стоят на 77 процентов дороже, чем в июне) и в Нью-Йорк (перелеты обойдутся на 37 процентов дороже).

Вдобавок, на треть выросли цены на билеты в Пекин, Кальяри (Италия) и Кутаиси (Грузия).

В марте Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила о росте цен на авиабилеты в экономклассе на 7,5 процента с начала 2019 года. Отмечалось, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года были втрое выше, чем за весь 2018 год.

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