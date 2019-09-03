Названы самые невыгодные направления для путешествий осенью

Эксперты онлайн-сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales объявили, в какие страны не стоит летать осенью 2019 года из-за подорожания авиабилетов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первую строчку рейтинга заняла Венгрия, так как цены на перелет из России в эту страну за год повысились на 29 процентов. Теперь билеты в среднем стоят 15 тысяч рублей.

На втором месте невыгодных направлений оказалась Грузия. В связи с закрытием прямого авиасообщения и необходимостью летать с пересадками средний чек на билеты в Грузию вырос на четверть — до 15,6 тысячи рублей.

Кроме того, по сравнению с прошлой осенью на 21 процент стало дороже летать на Кипр. Сейчас билеты доступны по цене 17,4 тысячи рублей.

Также на 17 процентов повысилась стоимость авиабилетов из России в Армению, в среднем их можно приобрести за 8,9 тысячи рублей.

На 15 процентов подорожали билеты в Молдавию — сейчас они обойдутся в десять тысяч рублей. Вдобавок на 14 процентов выросла цена осенних авиабилетов в Азербайджан — до 13 тысяч рублей.

Эксперты посоветовали повременить и с поездками в Мексику и Болгарию: перелеты туда обойдутся в 53 977 рублей и 9,3 тысячи рублей соответственно, что на 12 процентов больше, чем в аналогичное время в 2018 году.

На семь-девять процентов выросли цены на авиапутешествия в Германию и Финляндию. Теперь билеты туда стоят 13,5 тысячи и 12,8 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в пределах пяти-шести процентов придется переплатить при покупке билетов в Израиль и Данию. За перелет из России в Израиль сейчас придется заплатить в среднем 18,4 тысячи рублей, в Данию — 15,2 тысячи рублей.

В июле онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip перечислил топ-20 самых дешевых авиамаршрутов для поездки на выходные. Оказалось, что дешевле всего стоят билеты из Астрахани в Ростов-на-Дону (в обе стороны 1,9 тысячи рублей). Чуть дороже обойдется поездка из Пскова в Москву (2,1 тысячи рублей).

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