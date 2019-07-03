Названы самые выгодные направления для путешествий на выходные

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip перечислил топ-20 самых дешевых авиамаршрутов для поездки на выходные. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что дешевле всего стоят билеты из Астрахани в Ростов-на-Дону (в обе стороны 1888 рублей). Чуть дороже обойдется поездка из Пскова в Москву (2129 рублей).

Кроме того, в бюджет до трех тысяч можно уложиться при выборе перелета из Ростова-на-Дону в Грозный (2354 рубля). Также эксперты OneTwoTrip предложили обратить внимание на рейсы Томск — Новосибирск (2390 рублей), Краснодар — Волгоград (2435 рублей) и Москва — Набережные Челны (3466 рублей).

1 июля российский онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru составил рейтинг зарубежных направлений с самыми дешевыми гостиницами, которые можно забронировать в июле 2019 года. Оказалось, что самые бюджетные гостиницы категории три звезды находятся на острове Бали. Так, на курортах Семиньяк и Куте можно найти жилье за 1800 рублей в сутки.

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