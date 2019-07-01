Названы города с самыми дешевыми отелями

Российский онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru перечислил города с самыми дешевыми гостиницами, которые можно забронировать в июле 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что самые бюджетные гостиницы категории три звезды находятся на острове Бали. По данным специалистов, в городе Убуд и на курортах Семиньяк и Куте можно найти жилье за 1800 рублей в сутки.

Кроме того, бюджетные варианты размещения обнаружены в Турции и Таиланде. Например, в Аланье и на острове Самуи можно остановиться в трехзвездочном отеле за 2300 рублей, а в Паттайе за две тысячи рублей.

Вдобавок трехзвездочные отели по цене три тысячи рублей за ночь можно найти на курортах Абхазии, например, в Гагре.

Также для экономного варианта путешествия специалисты рекомендовали обратить внимание на гостиницы в Минске (в среднем 3,5 тысячи рублей за ночь), Стамбуле (3,6 тысячи рублей), Ереване (3,9 тысячи рублей), Салониках и Вильнюсе (четыре тысячи рублей).

В июне российский онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru выяснил, на какие критерии обращают внимание российские туристы при выборе гостиницы. Оказалось, что при просмотре отзывов об отеле, российские мужчины больше всего интересуются качеством и разнообразием питания, а женщины — расположением отеля.

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