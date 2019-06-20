Раскрыты главные приоритеты россиян при выборе отеля

Российский онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru выяснил, на какие критерии обращают внимание российские туристы при выборе гостиницы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что при просмотре отзывов об отеле российские мужчины больше всего интересуются качеством и разнообразием питания (43 процента опрошенных), а российским женщинам важнее расположение гостиницы (35 процентов респонденток).

Кроме того, 31 процент туристов рассказали, что изучали отзывы предыдущих гостей, чтобы узнать, хорошо ли убираются в номере. Также 28 процентов путешественников обращают внимание на отзывы о качестве работы Wi-Fi.

Вдобавок выяснилось, что мужчины больше обеспокоены безопасностью отеля, чем женщины. Такие отзывы внимательно изучают 31 процент мужчин и 25 процентов женщин.

Реже всего туристы ищут в рецензиях информацию об удобстве проживания в отеле с детьми и наличии развлекательной программы для них (23 процента).

В мае онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос, в ходе которого выяснилось, что при выборе гостиницы россияне обращают первостепенное внимание на стоимость номера. В этом признались 29 процентов туристов.

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