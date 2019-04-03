Определены самые популярные отели России

Эксперты онлайн-сервиса по поиску и бронированию авиабилетов Aviasales проанализировали бронирования гостиниц за последний год и определили самые популярные отели страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Наибольшим спросом у россиян пользовалась трехзвездочная гостиница «Сочи Парк Отель». Она предлагает на выбор 2880 номеров в 12 восьмиэтажных корпусах. Среди плюсов гостиницы постояльцы в отзывах отмечают близость к морю, тематическому парку развлечений «Сочи Парк» и Олимпийскому парку. Самые низкие цены бывают в декабре — в среднем 1200 рублей за номер, а к августу стоимость размещения возрастает в среднем до 6000 рублей.

Второй по популярности отель находится в Москве. Это расположенная рядом с Измайловским парком трехзвездочная гостиница «Измайлово Бета». В ней также выгоднее всего остановиться в декабре, когда номер в среднем обойдется в 2000 рублей за ночь. К концу лета средняя стоимость проживания увеличивается до 3000 рублей.

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Замыкает тройку популярных отелей в России четырехзвездочная гостиница «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной Северной столицы. Самые дешевые номера в этом отеле в феврале — номер обойдется в среднем в 2700 рублей. Самый дорогой месяц — июль, когда цены вырастают до 9500 рублей.

В марте был представлен рейтинг наиболее загруженных и популярных авиамаршрутов 2019 года. На первом месте оказался рейс Куала-Лумпур — Сингапур. В течение года по этому маршруту совершается около 30 тысяч перелетов. За ним последовали направления Гонконг — Тайбэй (28,5 тысячи рейсов в год) и Сингапур — Джакарта (27 тысяч рейсов в год).

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