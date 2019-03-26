Названы лучшие направления для путешествий

Онлайн-сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших туристических направлений мира на основе впечатлений путешественников. Полный список Travellers' Choice опубликован на официальном сайте сервиса.
Направления выбирались с помощью алгоритма, который анализирует миллионы отзывов пользователей, рейтингов отелей, ресторанов и достопримечательностей.
Таким образом, на первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон, на второе — Париж, а на третье — Рим.
В десятку также вошли греческий остров Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Истанбул, Марракеш и Дубай.
Российских достопримечательностей и городов в рейтинге не оказалось.
В феврале TripAdvisor составил рейтинг лучших пляжей мира на основе отзывов и впечатлений путешественников. На первом месте оказался пляж Байа-ду-Санчо, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья.