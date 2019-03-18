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Названы самые чистоплотные авиакомпании

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Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax провела исследование и составила рейтинг 30 самых чистоплотных авиакомпаний. Полный список перевозчиков опубликован на официальном сайте компании.

Специалисты проанализировали состояние салонов самолетов и оценили чистоту туалетов, ковров, кресел, столиков и панелей для ручной клади.

Таким образом, первое место в рейтинге заняла японская авиакомпания All Nippon Airways, на втором месте оказалась тайваньская EVA Air, а на третьем — корейская Asiana Airlines.

В десятку лидеров по чистоплотности также вошли Singapore Airlines, Japan Airlines, Cathay Pacific Airways, Qatar Airways, Swiss International Air Lines, Hainan Airlines и Lufthansa.

Ни одна российская авиакомпания в рейтинг не вошла.

В ноябре прошлого года онлайн-сервис путешествий Airline Ratings опубликовал перечень лучших авиакомпаний 2018-го. Эксперты оценивали безопасность перелетов и впечатления пассажиров от полета. Первое место заняла авиакомпания Singapore Airlines. На второй позиции оказалась Air New Zealand.

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