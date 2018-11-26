Названы лучшие авиакомпании 2019 года

Онлайн-сервис путешествий Airline Ratings опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний 2019 года. Об этом сообщает Daily Express.

Эксперты оценивали безопасность перелетов и впечатления пассажиров от полета. Первое место заняла авиакомпания Singapore Airlines.

«Singapore Airlines вышла в лидеры сразу по нескольким критериям нашего конкурса. Эта компания всегда предлагает что-то новое. Например, в этом году они запустили самый длительный беспосадочный рейс Сингапур — Нью-Йорк», — пояснил главный редактор Airline Ratings Джеффри Томас.

На второй позиции оказалась компания Air New Zealand, на третьей — австралийский перевозчик Qantas. В десятку лучших также вошли Qatar Airways, Virgin Australia, Emirates, All Nippon Airways, EVA Air, Cathay Pacific Airways и Japan Airlines.

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В июле международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала список 100 лучших авиакомпаний мира. Проанализировав отзывы потребителей, аналитики выяснили, что больше всего голосов было отдано за Singapore Airlines. На втором месте оказалась Qatar Airways, которая занимала лидирующую позицию в 2017 году.

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