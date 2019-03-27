Определен самый популярный авиамаршрут в мире

Британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG составил рейтинг самых загруженных и популярных авиамаршрутов 2019 года. Полный список опубликован на официальном сайте OAG.

На первом месте оказался рейс Куала-Лумпур — Сингапур. В течение года по этому маршруту совершается около 30 тысяч перелетов. В среднем каждый день по этому направлению совершается 82 перелета.

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За ним последовали маршруты Гонконг — Тайбэй (28,5 тысячи рейсов в год) и Сингапур — Джакарта (27 тысяч рейсов в год).

В топ-10 также вошли рейсы Джакарта — Куала-Лумпур, Инчхон (Республика Корея) — Кансай (Япония), Нью-Йорк — Торонто, Гонконг — Инчхон, Бангкок — Сингапур и Дубай — Кувейт.

В сентябре 2018 года авиационный онлайн-сервис Routes проанализировал мировой пассажиропоток и назвал самым загруженным авиамаршрутом рейс из Сеула (Южная Корея) на остров Чеджу. За 2017 год этот путь проделали более 13 миллионов человек.

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