Раскрыт самый популярный авиамаршрут

Авиационный онлайн-сервис Routes проанализировал мировой пассажиропоток и выяснил, какой из авиамаршрутов можно назвать самым загруженным. Об этом сообщает Independent.

Оказалось, что наиболее востребованный у путешественников маршрут — это рейс из Сеула (Южная Корея) на остров Чеджу. За 2017 год этот путь проделали более 13 миллионов человек. По данным онлайн-сервиса, на остров ежедневно совершалось около 180 перелетов из столицы Южной Кореи.

Вторую позицию занял маршрут Мельбурн — Сидней, который в 2017 году преодолели почти 10 миллионов путешественников. Среди международных перелетов на лидирующей позиции оказался маршрут из Гонконга в Тайбэй (Китай), которым летали 6,7 миллиона авиапассажиров.

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Ранее в сентябре всемирная туристическая организация ООН (ВТООН) составила список самых посещаемых иностранцами стран. Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем — США (75,9 миллиона).

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