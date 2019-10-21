Россияне перестали экономить на путешествиях

Спрос на путешествия в самолете бизнес-класса среди россиян вырос на 8,7 процента. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales.

Отмечается, что заметнее всего спрос на перелеты в классе повышенного комфорта увеличился на маршруте из России в испанскую Малагу (почти в 2,5 раза). Вторым в списке оказался Нью-Йорк, куда россияне стали летать в среднем за 188 тысяч рублей. Кроме того, повысился интерес к путешествиям в бизнес-классе в Тиват и Афины, Тель-Авив, Гуанчжоу и Алматы.

В случае с внутренними рейсами, наоборот, заметно резкое снижение заинтересованности в поездках бизнесс-класса — спрос упал на 20 процентов.

В сентябре трэвел-эксперт Эми Ли поделился секретом, который поможет получить место в бизнес-классе бесплатно. По словам специалиста, код бронирования авиабилета, начинающийся с латинских букв Y или B, позволяет пассажирам получить бесплатное повышение класса обслуживания во время рейса.

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