Назван самый дорогой летний авиаперелет из России

Эксперты онлайн-сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales составили рейтинг из десяти самых дорогих перелетов лета 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что дороже всего обошелся перелет из Петербурга в Лос-Анджелес компании из пяти человек: они купили авиабилеты туда-обратно за 1,2 миллиона рублей.

На второй строчке — покупка пятерых путешественников, которые полетели из Иркутска в Москву за 812 тысяч рублей.

Далее в рейтинге перелет троих туристов, отправившихся из Благовещенска в Дубай за 696 тысяч рублей.

Путешественники из Москвы оказались лишь на четвертом и пятом местах. Одна группа из четырех человек поехала на Мальдивы за 676 тысяч рублей, а другая группа из четырех человек — в Майами за 647 тысяч рублей.

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За ними последовало путешествие компании из пяти человек из Якутска в Анталью за 593 тысячи рублей.

Следующее место заняли туристы из Казани, купившие билеты в одну сторону в Сан-Франциско за 589 тысяч рублей.

На восьмой строчке оказались пятеро москвичей, которые приобрели билеты в одну сторону в Рейкьявик за 562 тысячи рублей, а на девятой — пара, улетевшая из Москвы в Благовещенск и обратно за 542 тысячи рублей.

Последнее место заняли трое путешественников из Сочи, посетившие Сан-Франциско за 533 тысячи рублей.

В апреле онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix провел определил стоимость самого дорогого авиабилета, приобретенного россиянами на майские празднике. Выяснилось, что дороже всего одному из российских туристов обошелся билет в бизнес-класс на рейс Санкт-Петербург — Нью-Йорк и обратно (139 тысяч рублей).

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