Раскрыт секрет бесплатного повышения класса обслуживания в самолете

Код бронирования авиабилета, начинающийся с латинских букв Y или B, позволяет пассажирам получить бесплатное повышение класса обслуживания во время рейса. Слова трэвел-эксперта Эми Ли приводит Express.

Как рассказала Ли, за такой билет в экономкласс придется заплатить полную цену, однако он гарантирует переход в следующий класс при наличии там свободных мест.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо сделать соответствующий запрос в авиакомпании, а затем проверить статус своего билета за сутки до вылета. Зачастую о повышении статуса путешественникам сообщают за 100 часов до рейса.

Кроме того, Ли привела несколько кодов на посадочном талоне, которые сигнализируют о том, что число проданных на рейс билетов превышает количество мест в самолете. Так, маркировка GTE (gate, «выход на посадку») означает, что у пассажира нет своего места на борту.

Если на талоне поставили буквы SSSS (Secondary Security Screening Selection), то пассажиру придется пройти дополнительные таможенные проверки. Причиной этому могли стать, например, бронь билета «в последнюю минуту», билет на международный перелет в одну сторону, а также оплата перелета наличными.

В мае эксперты перечислили трюки, с помощью которых можно проникнуть в бизнес-класс, даже если пассажир купил место в «экономе». Так, получить место в бизнес-классе можно, подойдя к стойке регистрации за десять часов до указанного времени. При этом опоздание тоже может помочь пассажирам повысить класс обслуживания в самолете.

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