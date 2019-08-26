Раскрыта реальная разница между бизнес-классом и «экономом» самолета

Команда британских трэвел-экспертов The Points Guy раскрыла реальную разницу между местами в первом классе, бизнес-классе, премиум-экономе и эконом-классе самолета авиакомпании Lufthansa. Их оценку приводит The Sun.

Первый, Лиам Спенсер, приобрел билет в первый класс, стоимость которого составляет около семи тысяч фунтов стерлингов (более 550 тысяч рублей). По словам эксперта, еда на борту была великолепная, а винная карта впечатляла разнообразием. Однако главным достоинством первого класса он посчитал кресло с индивидуальными настройками, которое можно было опустить до горизонтального уровня. Более того, после приземления Спенсера одним из первых проводили в аэропорт, где таможенный контроль и получение багажа завершились «в течение минуты».

Второй эксперт Дэн Росс получил возможность совершить перелет бизнес-классом (цена пять тысяч фунтов стерлингов или 400 тысяч рублей). Росс оценил быстроту и внимательность персонала, предоставленные на борту шумоизолирующие наушники, а также окно в туалете. Однако он пожаловался, что на полпути в самолете отключился интернет.

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Еще один специалист, Джин Арнас, путешествовал премиум-экономом, который стоит около 460 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей). Больше всего мужчине понравился большой экран с индивидуальными развлечениями, а также ожидавшие его на кресле две бутылки воды. Кроме того, каждому пассажиру полагались носки, маска для сна, зубная щетка и паста. Интернет на борту работал стабильно. «Еда была самая обыкновенная. Почти такая же, как в простом эконом-классе. С напитками то же самое. Никаких премиальных вариантов. Выбрать можно было только один алкогольный напиток», — рассказал, отметив, что туалетная комната была самой маленькой из всех, что он когда-либо видел в самолетах.

Последний эксперт, Ники Кельвин полетел эконом-классом. По его словам, кресла были вполне удобными, но больше всего его удивил туалет: он располагался в «подвале» лайнера. Из отрицательных сторон Кельвин выделил питание. «Обслуживали медленно. Гарнир был еще ничего, но основное блюдо какое-то водянистое. Сырая курица и паста ризони. Съедобно, но не более того», — поделился впечатлениями участник эксперимента.

В ноябре 2018 года бортпроводники рассказали об изощренных методах, к которым прибегают пассажиры эконом-класса в попытках оказаться в бизнес-классе. Самым распространенным оказался следующий трюк: путешественник занимает свободное место в бизнес-классе и с головой накрывается пледом. Другие туристы проникают в салон бизнеса-класса, делая вид, что потерялись, а третьи утверждают, что лететь на более комфортных местах им положено по медицинским показаниям.

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