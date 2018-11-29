Найден хитрый способ получения скидок в аэропортах

Пользовательница Reddit поделилась секретным способом получить скидку в аэропорту, подражая внешнему виду членов экипажа.

Пассажирка надела черный пиджак бренда Pinup Girl Clothing, повязав на шею красный шарф, и неожиданно получила скидку в ресторане аэропорта. По словам пассажирки, ее наряд напоминал внешний вид стюардессы.

«Перед рейсом в Сан-Франциско я решила позавтракать в аэропорту. Чуть позже я заметила по чеку, что мне сделали скидку сотрудника, — поделилась она на Reddit. — Когда я убирала чек в карман, я нашла квитанции из других аэропортов и, за исключением одного, на них была скидка сотрудника. Однако стюардессой я здесь не работаю».

Другие пользователи сети также подтвердили, что в пиджаках их принимали за работников аэропорта и предоставляли скидку.

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