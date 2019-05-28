Названы нехитрые способы проникновения из экономкласса в бизнес-класс

Эксперты онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Sky Scanner перечислили трюки, с помощью которых можно проникнуть в бизнес-класс, даже если пассажир купил место в «экономе». Список методов приводит издание Daily Express.

Во-первых, сотрудники Sky Scanner посоветовали попробовать приехать в аэропорт заранее. «Как-то раз мы с женой летели в Доминиканскую Республику и добрались до аэропорта слишком рано. Леди на стойке регистрации сказала, что у них осталось два свободных места в первом классе и, поскольку мы приехали первыми, мы можем получить их бесплатно», — пояснил менеджер по продукту Дэвид Лоу.

Кроме того, представители Sky Scanner предположили, что получить место в бизнес-классе можно, приехав на стойку регистрации за десять часов до указанного времени. При этом они отметили, что опоздание тоже может помочь пассажирам повысить класс обслуживания в самолете. По словам менеджера Джо Сарре, такой способ отлично работает в сезон повышенного спроса на перелеты.

В ноябре 2018 года бортпроводники рассказали об изощренных методах, к которым прибегают пассажиры экономкласса в попытках оказаться в бизнес-классе. По их словам самым популярным был следующий трюк: путешественник занимал свободное место в бизнес-классе и с головой накрывался пледом.

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