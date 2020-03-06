Еще одна российская авиакомпания вернет деньги за билеты из-за коронавируса

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о готовности вернуть пассажирам деньги за билеты, а также изменить направление и дату перелета из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает «Интерфакс».

«Изменить дату или направление в авиабилетах (...) можно вплоть до окончания регистрации на рейс (за 40 минут до вылета и ранее) без сборов с доплатой до доступного тарифа», — указано в сообщении перевозчика.

Предложение будет действовать на всех рейсах без ограничений по дате перелета и для любых тарифов билетов, купленных в период с 8 марта по 15 апреля 2020 года. Отмечается, что в то же время компания намерена взимать сбор за операцию в размере тысячи рублей за каждый билет.

5 марта сообщалось, что аналогичные меры предприняла еще одна российская авиакомпания — S7. Пассажиры, оплатившие билеты с 5 марта по 10 апреля 2020 года, смогут вернуть потраченные деньги без ограничений на срок путешествия.

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