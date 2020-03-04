Российская авиакомпания впервые разрешила лететь в салоне слишком толстому коту

Авиакомпания S7 впервые разрешила слишком толстому коту Виктору, которого ранее не пустили в самолет из-за веса, лететь в салоне без переноски. Об этом сообщил его хозяин Михаил Галин на своей странице в Facebook.

«Маленький кот меняет правила больших людей. S7 Airlines увеличила лимит для транспортировки животных в салоне самолета до 10 килограммов», — уточнил владелец питомца.

Он также отметил, что кот Виктор стал первым пассажиром, который полетел в самолете по новым нормам. «Он уже стал символом борьбы за права животных в нашей стране», — заключил Галин.

Ранее в январе Министерство транспорта России отказалось упростить нормы перевозки животных в самолетах. С соответствующим предложением к ведомству обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Глава организации Илья Зотов уточнил, что необходимо разрешить пассажирам доплачивать за сверхнормативный вес питомца.

В ноябре 2019 года жителю Владивостока Михаилу Галину пришлось подменить своего кота более легким при взвешивании в аэропорту, чтобы перевезти питомца в ручной клади. Он летел домой из Риги с пересадкой в Москве вместе со своим питомцем по кличке Виктор. Во время прохождения таможенного контроля в Шереметьево сотрудница аэропорта взвесила животное. Оказалось, что вес Виктора на два килограмма превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму.

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