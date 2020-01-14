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В России отказались упрощать правила перевозки животных в самолетах

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Министерство транспорта России отказалось упростить правила перевозки животных в самолетах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на предложение Общероссийского объединения пассажиров ввести единые требования по габаритам.

По данным газеты, общественники предложили Минтрансу ввести единые требования по габаритам переносок для домашних животных (не менее 115 сантиметров по сумме трех измерений) и весу (запретить норму ниже восьми килограммов). Организация также заявила о необходимости разрешить доплачивать за сверхнормативный вес питомцев. Глава объединения Илья Зотов уточнил, что правила перевозки животных должны учитывать размер самолета и не влиять на безопасность.

Однако в Минтрансе объяснили, что определение единых габаритов трех измерений для провоза ручной клади и переносок домашних животных из-за разных конструкций самолетов нецелесообразно.

Вопрос о пересмотре правил авиаперевозки животных поднялся после случая с жителем Владивостока Махаилом Галиным и его котом Виктором. В ноябре 2019 года мужчина подменил питомца более легким при взвешивании в аэропорту, чтобы перевезти его в ручной клади.

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