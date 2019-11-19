Минтранс изучит ситуацию с недопуском толстого кота в самолет

Замминистра транспорта России Александр Юрчик заявил, что ведомство начало изучать ситуацию с отказом допустить толстого кота Виктора на рейс из Риги во Владивосток. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает агентство «Москва».

«Изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно действовало и не в ущерб безопасности полетов, и не в ущерб животным, которых мы очень любим», — отметил Юрчик.

По его словам, каждая авиакомпания самостоятельно регулирует нормы провоза животных. В связи с этим трудно установить единые правила, однако, отметил замминистра, можно определить общие ограничения по весу, чтобы впоследствии все авиаперевозчики, в зависимости от своей политики, возможностей и эксплуатируемых самолетов, устанавливали более конкретные требования.

7 ноября сообщалось, что жителю Владивостока Михаилу Галину пришлось подменить своего кота более легким при взвешивании в аэропорту, чтобы перевезти его в ручной клади. Галин летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве вместе с котом по кличке Виктор. Во время прохождения таможенного контроля в Шереметьево сотрудница аэропорта взвесила домашнее животное. Оказалось, что вес Виктора на два килограмма превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму.

По словам пассажира, кот тяжело перенес предыдущий рейс до Москвы, хотя в аэропорту Риги ему без проблем позволили лететь вместе с хозяином в салоне лайнера. Отказавшись отправить кота в багаж, мужчина принял решение пропустить рейс и задержаться в Москве. Чтобы пройти таможню, он нашел похожую кошку меньшей массы у друзей и благополучно добрался до дома.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!