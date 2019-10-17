Кот спрятался в чемодане путешественников и ошарашил сотрудников аэропорта

Сотрудники аэропорта обнаружили кота в чемодане при досмотре пассажиров. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Супруги Ник и Вуарри Кул должны были лететь из аэропорта острова Мэн в Нью-Йорк, чтобы отмечать 40-летие. После того, как пара прошла пункт досмотра, их отвели в отдельный кабинет для допроса. «Сотрудники службы безопасности выглядели крайне озадаченными и несколько раз переспросили, кому принадлежит сумка», — уточнил Ник Кул.

Оказалось, что домашнее животное пары проникло в чемодан ручной клади, когда семья собирала вещи. «Кенди [кошка] любит сидеть в закрытых пространствах, поэтому всегда прячется в сумках и коробках», — пояснил мужчина.

Когда все выяснилось, сотрудники аэропорта рассмеялись и отпустили пассажиров вместе с кошкой. Кроме того, супругам помогли организовать трансфер до дома, чтобы они оставили там животное, вернулись в аэропорт и успели на свой рейс.

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