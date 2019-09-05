Женщина попыталась провезти похищенного младенца в ручной клади и попалась

Гражданка США попыталась незаметно вывезти новорожденного младенца с Филиппин на свою родину и попалась в аэропорту Манилы. Об этом сообщает Huffpost.

43-летней Дженнифер Эрин Талбот (Jennifer Erin Talbot) из Огайо удалось пересечь границу с мальчиком, который родился шесть дней назад, в сумке. Однако около выхода на посадку ее задержали сотрудники авиалиний Delta. Женщина не смогла предъявить ни паспорта ребенка, ни его посадочного талона.

В результате Талбот арестовали за попытку похищения человека. В настоящий момент полиция разыскивает родителей мальчика, которых будут судить в соответствии с законом о защите детей.

В ноябре 2016 года пассажирка оставила своего новорожденного ребенка в туалете Венского международного аэропорта, чтобы не опоздать на рейс. Ребенка в туалете обнаружили уборщики. Они немедленно вызвали скорую помощь. Младенец был доставлен в больницу, где скончался.

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