Собиравшая сына в аэропорт мать подложила ему в сумку ружье

Арестованный в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон (США) пассажир обвинил мать в том, что она подкинула ему в сумку ружье. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Когда 22-летний Райан Мур проходил досмотр со сканирующим устройством, сотрудники аэропорта обнаружили в его багаже винтовку. Полицейские задержали Мура, но на допросе он заявил, что даже не подозревал об оружии в сумке, так как в поездку его собирала мать.

Мура обвинили в незаконной перевозке оружия и нарушении правил безопасности в аэропорту. Штраф за это правонарушение может достигать 9,8 тысячи долларов.

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В июне жительница Сан-Франциско Эшли Монтгомери забыла вытащить из сумочки оружие и прошла с ним через все пункты досмотра в аэропортах. Она была обеспокоена тем, что сотрудники безопасности не заметили в ее ручной клади электрошоковый пистолет, когда она летела в Лос-Анджелес. Девушка обнаружила его уже на борту самолета.

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