Заводчики кошек раскритиковали пассажира с котом за нарушение правил «Аэрофлота»

Кот должен иметь возможность встать в переноске. Именно поэтому вес ограничен: слишком толстое животное будет мучится в тесной сумке. Так отреагировал популярный блог владельцев питомника породистых кошек «Записки заводчика кошек» на поступок пассажира «Аэрофлота» Михаила Галина, который провез в салоне самолета своего десятикилограммового кота, взвесив на регистрации другое животное. Об этом сообщает MK.RU.

Авторы поста обращают внимание, что правила и инструкции написаны не просто так, ведь «слишком велика цена ошибки». Именно поэтому перевозка животных требует согласований, регистрации на рейс за двое суток, наличие ветеринарного свидетельства и прививок. К весу животного и размеру переноски требования тоже четко прописаны: переноска должна помещать под сиденье впереди стоящего кресла, это нужно для безопасности пассажиров, отмечается в блоге.

Блог заводчиков кошек считает правильным, что «Аэрофлот» наказал пассажира, исключив его из программы лояльности и лишив накопленных бонусных миль.

По правилам «Аэрофлота» перевозка питомца в салоне самолета должна осуществляться в жестком контейнере, ширина и высота которого не должна превышать 44х30х26 сантиметров или в мягкой сумке-переноске размером не более 126 сантиметров по сумме трех измерений. При этом вес животного не должен превышать 8 килограммов. Питомцы тяжелее 8 килограмм (вместе с контейнером), но не более 50 килограммов отправляются в полет в багажном отсеке.

«Во время взлета, посадки, а также прохождения зоны турбулентности, контейнер (сумка-переноска или клетка) должен быть безопасно размещен под сиденьем впередистоящего кресла или установлен на полу у ног пассажира с обязательной фиксацией к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня. Удлинительный ремень предоставляется на борту воздушного судна бортпроводниками», — говорится в правилах перевозки.

Вместе с тем запрещено открывать контейнер и вынимать или выпускать животное на борту самолета. Однако, как видно из опубликованной Галиным фотографии (на ней пассажир держит кота на руках в салоне самолета), это правило он тоже нарушил.

Автор блога «Записки заводчика кошек» объясняет причину, почему категорически нельзя выпускать животных в транспорте. Они могут сбежать, испортить имущество, а самое опасное — у других пассажиров может быть аллергия на животных и случиться отек, что опасно для жизни.

«Воздушное судно — место повышенной опасности и, соответственно, строгих правил, — пишет автор поста. — Кстати, "Аэрофлот" был единственной авиакомпанией, которая измеряла у нас переноску при регистрации! Хотя мы летаем с кошками много, часто и разными авиакомпаниями и не только из России — именно "Аэрофлот" был самым строгим! (Впрочем, я считаю, это правильным)».

Заводчики кошек опасаются, что из-за легкомысленности одного пассажира, ужесточатся нормы провоза животных в самолетах.

