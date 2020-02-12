Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса

Жительница Крайстчерча пожаловалась на то, что ее толстого питомца сняли с пассажирского рейса из-за перевеса. Об этом она рассказала изданию Newshub.

Так, по словам Сары Хьюитсон (Sara Hewitson), она переехала из Австралии в Новую Зеландию в январе, но не могла перевезти своего кота до тех пор, пока не обустроит дом.

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Когда жилье было готово, Хьюитсон забронировала место в самолете авиакомпании Air New Zealand для своего кота по кличке Малыш. Он должен был лететь один из Сиднея в Крайстчерч, однако, когда новозеландка пришла встречать его в аэропорт, ей сообщили тревожную новость.

«Мне позвонили и сказали, что моего кота, как и других питомцев, сняли с рейса, поскольку у них был перевес. Они предпочли одежду живым существам», — пожаловалась Хьюитсон.

Кроме того, она заявила, что после этого Малыша еще четыре дня держали в аэропорту Сиднея, поскольку в Новой Зеландии существует закон, ограничивающий въезд животных в страну с пятницы по вторник.

«Авиакомпании должны взять на себя за это ответственность. Им нужно думать о состоянии животных, а не о том, как бы поскорее сойти на асфальт», — заключила Хьюитсон.

В ноябре 2019 года житель Владивостока отказались пускать в самолет, летевший из Риги с пересадкой в Москве, с его котом по кличке Виктор. Во время прохождения таможенного контроля в Шереметьево сотрудница аэропорта взвесила животное. Оказалось, что вес Виктора на два килограмма превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму.

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