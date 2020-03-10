«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе Нью-Йорк — Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию СМИ о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе Нью-Йорк — Москва, сообщает РИА Новости.

«Расследованием обстоятельств инцидента с якобы имевшей место гибелью двух животных и обморожением третьего, параллельно и независимо занимались несколько структур. Это органы внутренних дел, компания "Шереметьево Хендлинг", в зоне ответственности которой находится событие, кроме того, мы направили ряд запросов и получили официальные ответы от зарубежных компетентных органов», — приводит агентство комментарий представителя компании. «Распространенная СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла. Компания "Аэрофлот" готова отстаивать позицию в суде», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

«Мы хотели еще раз обратиться к СМИ с просьбой осторожнее относиться к публикации подобных новостей без проверки фактов со ссылкой лишь на источники в социальных сетях», — отметили также в компании.

В конце января 2020 года ряд СМИ сообщил о том, что на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву погибли два кота. Тогда же в самой авиакомпании заявили, что инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг», а сам авиаперевозчик приложит все возможные усилия, чтобы виновные понесли ответственность.