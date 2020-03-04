Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 4 марта в Италии зафиксировано 2502 случая, включая 79 смертельных, в то время как в Иране — 2336 (77 смертей). Европейская страна таким образом вышла на третье место в мире по числу заразившихся новым вирусом, уступая только Южной Корее и Китаю.

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Ранее стало известно, что Россия приостановила движение поезда между Москвой и Ниццей в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

1 февраля 2020 года из-за смертельного вируса российские авиакомпании остановили полеты в Китай. Рейсы продолжает выполнять только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. Самолеты в Китай и из этой страны улетают и прибывают в аэропорт Шереметьево и обслуживаются только в терминале F. До запрета российские перевозчики выполняли около 150 рейсов в Китай в неделю, китайские авиакомпании совершали 40 рейсов в Россию в неделю.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всего на 4 марта заражены более 93,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, а более 50 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

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