Студента избили из-за боязни заразиться коронавирусом

Студента из Сингапура избили прохожие из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом пострадавший рассказал на своей странице в Facebook.

Джонатан Мок (Jonathan Mok) рассказал, что шел по оживленной улице Лондона и услышал, как один из прохожих что-то сказал про коронавирус. Когда 23-летний студент посмотрел на этого человека, тот сказал ему: «Не смей смотреть на меня». После этого несколько молодых людей и девушка начали бить студента по лицу.

В результате нападения у Мока был разбит глаз. Он рассказал, что теперь ему требуется хирургическое вмешательство.

2 марта сообщалось, что стюардессы спутали похмелье пассажирки, которая летела из Сингапура в Лондон, с коронавирусом и вызвали панику на борту самолета. 26-летняя британская студентка Джулия Валентин (Julia Walentin), в ночь перед ранним полетом она почти не спала и выпивала с подругой до самого утра. Во время полета девушка почувствовала себя плохо и попросила у бортпроводниц парацетамол, после чего сотрудницы авиакомпании заметно занервничали. Они заставили Валентин надеть на лицо маску, отсадили остальных пассажиров подальше и проверяли ее температуру каждые полчаса.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 4 марта заражены более 92, 8 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

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